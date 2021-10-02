Son dakika haberleri! Erzurum'da kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Erzurum'da kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

AA / Köksal Sayın - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Erzurum'da kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Erzurum'un İspir ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un İspir ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Rize'den İspir istikametine seyir halindeki Emre Özdoğan idaresindeki inşaat malzemesi yüklü 69 AAF 627 plakalı kamyon, Yukarı Özbağ Mahallesi Dörtyol mevkisinde uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Özdoğan ile yanındaki Gökhan Nas'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler otopsi için İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Köksal Sayın - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar
Magazin Acun Ilıcalı
Spor Salih Uçan Muslera Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Erzurum'da kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 00:32:43. #1.11#