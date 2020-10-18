Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı
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Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı

18.10.2020 11:39 | Son Güncelleme: 18.10.2020 13:21

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli bölgesindeki başarılı operasyon sonucu Ermeni silahlı güçlerinin elinden alınan yerlere ve silahlara ait yeni görüntüler paylaştı. Yapılan paylaşımda Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarılan bölgedeki Ermeni askerlerin, kışlayı bile bırakıp kaçtığı görüldü.

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinde, Ermeni askerlerinin kışlayı bırakıp kaçmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

BAKANLIK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli yönünde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, Ermeni silahlı güçlerinden ele geçirdikleri yerlere ve silahlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Ermenistan ordusunun çok sayıda tank, zırhlı araç, top, kamyon ve mühimmatı bırakarak kaçtığı gözler önüne seriliyor.

27 YIL SONRA KURTARILMIŞTI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün, Azerbaycan ordusunun 27 yıldır işgal altında bulunan Fuzuli kentini kurtardığını açıklamıştı.

Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı
Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı
Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı
Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı
Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı
Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı
Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı
Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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Haber Yorumları (4)
YORUMCU: Ayağınıza taş değmesin vurduğunuz tam isabet olsun sizlerin yanınızdayız can azerbaycan
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
MAŞAALLAH: O hainleri kendi silahlarıyla vurun inşaallah.
Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
CCC: Komple alın
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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