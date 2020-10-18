Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli bölgesindeki başarılı operasyon sonucu Ermeni silahlı güçlerinin elinden alınan yerlere ve silahlara ait yeni görüntüler paylaştı. Yapılan paylaşımda Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarılan bölgedeki Ermeni askerlerin, kışlayı bile bırakıp kaçtığı görüldü.