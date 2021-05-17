Son dakika haberleri: Erdoğan: "(PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin) Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu...
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Son dakika haberleri: Erdoğan: "(PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin) Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu...

Son dakika haberleri: Erdoğan: '(PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin) Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu...
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Erdoğan: "(PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin) Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir.

Erdoğan: "(PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin) Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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Son dakika haberleri: Erdoğan: "(PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin) Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu... - Haberler
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