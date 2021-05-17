Son dakika haberleri: Erdoğan: "(PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin) Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu...

Son dakika haberine göre Erdoğan: "(PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin) Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir.