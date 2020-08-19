Son dakika haberleri! Emirgan Korusu'nu yakan şüpheli hakkında jet iddianame Gelen son dakika haberlerine göre Emirgan Korusu'nu yakan şüpheli hakkında jet iddianame 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Emirgan'da 16 Ağustos'ta işaret fişeği ile yangın çıkaran şüpheli hakkında jet iddianamede hazırlandı.

Emirgan Korusu'nu yakan şüpheli hakkında jet iddianame

1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

İSTANBUL - Emirgan'da 16 Ağustos'ta işaret fişeği ile yangın çıkaran şüpheli hakkında jet iddianamede hazırlandı. Savcılık makamı şüpheli Vahap Çap'ın 'olası kasıtla yangın çıkarma' suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Emirgan Korusu'nda yaktığı işaret fişeği ile yangın çıkaran Vahap Çap hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Emirgan'da 16 Ağustos tarihinde meydana gelen olay anlatıldı. Şüpheli Vahap Çap'ın gece saatlerinde arkadaşları ile alkollü olduğu belirtilen iddianamede, yanında bulunan işaret fişeğini ateşlediği aktarıldı. Fişeğin Emirgan Korusu içerisinde parka düşerek yangına neden olduğu da iddianamede açıklandı.

"Böyle olacağını tahmin edemedim çok pişmanım"

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Çap, evinin kömürlüğünde meşale bulduğunu söyleyerek "Meşalenin kullanma tarihi çoktan geçmişti. Biraz da alkollüydüm. Meşaleyi yanıma alarak arkadaşlarımın yanına gittim. İstinye Sahilde tersanenin üst taraflarında oturuyorduk. Meşalenin altında ip vardı, çektim. Fırlayan şey kırmızı renkli bir ışıktı. 30-40 saniye boyunca havada bir ışık yandı ve kayboldu. Ben ormanlık alanın yandığını bilmiyordum haberim yoktu. Daha sonra biz oturmaya devam ettik. Herhangi bir eğlence amacı ile meşaleyi yanıma almadım. Ben bunun meşale olduğunu düşünüyordum ama işaret fişeğiymiş. Çok pişmanım olayın böyle olacağını tahmin edemedim. İsteyerek yapmadım, yangın çıkacağını da hiç düşünemedim" dedi.

İddianamede şüphelinin hem koruluk alan hem de yerleşik ikametler olduğu halde işaret fişeği fırlattığı değerlendirilmesinde bulunarak, eylemi neticesinde çevrede bulunan kişilerin hayatının ve sağlığının tehlikeye atıldığı değerlendirilmesinde bulunuldu.

1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

İddianame şüpheli Vahap Çap'ın 'olası kasıtla yangın çıkarma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA