Son dakika haberleri | Elazığ'daki uyuşturucuya 1 gözaltı
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Son dakika haberleri | Elazığ'daki uyuşturucuya 1 gözaltı

Son dakika haberleri | Elazığ'daki uyuşturucuya 1 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 23 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 23 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen O.D.'nin (39) içinde bulunduğu aracı, kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan amada, 23 gram skunk ele geçirildi.Gözaltına alınan O.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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