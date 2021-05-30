Son dakika haberleri... Edirne'de, silahlı kavga ihbarına giden polis aracına 'kiremitli' saldırı

Son dakika gündem haberine göre EDİRNE'nin Menzilahir Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarına giden polis aracına kiremitli saldırıda bulunuldu.

EDİRNE'nin Menzilahir Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarına giden polis aracına kiremitli saldırıda bulunuldu. Olayda polis aracının camları kırılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Menzilahir Mahallesi Yenieğri Sokak üzerinde meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine sevk edildi. Mahalleye giren polis ekiplerinin aracına bir evin çatısından kiremit ve taş atıldı. Ekip aracının camının kırıldığı olayda şüpheliler havaya ateş açmaya devam ederken, bölgeye çok sayıda takviye polis sevk edildi.

Olayın ardından mahallede inceleme yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından camı kırılan polis aracı bölgeden çekici yardımıyla götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul Oruçoğlu