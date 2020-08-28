Son dakika haberleri! EBRU TİMTİK'İN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI Gelen son dakika haberlerine göre Ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenaze aracının çıkışında bir grup ile polis arasında gerginlik çıktı.

Adil yargılama talebiyle 5 Nisan'dan bu yana ölüm orucunda olan avukat Ebru Timtik dün Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Örgüt üyeliği suçundan 13 yıl 6 ay ceza alan Timtik geçtiğimiz Nisan ayında adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlamıştı. Timtik'in durumunun kötüleşmesi sonrası yapılan itiraz neticesinde, Timtik 30 Temmuz'da Hastaneye kaldırılmıştı. 1 Haziran günü ise Yargıtay 16. Ceza Dairesi davanın dosyasını incelemeye aldığını duyurmuştu. Ebru Timtik dün Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Timtik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Timtik'in cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenaze aracının çıkışında bir grup aracın önünü kesmek isterken, polis grubu aracın çevresinden uzaklaştırdı. Cenaze Gazi Cem Evi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA