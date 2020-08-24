Son dakika haberleri | Düziçi'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
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Son dakika haberleri | Düziçi'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Son dakika haberleri | Düziçi'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
24.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:10

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Çitli ve Çotlu köyü arasındaki eski Yeşildere yolu mevkisinde öğlen saatlerinde çıkan yangına, Osmaniye ve Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İki helikopterin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanın yandığı kaydedildi. - OSMANİYE

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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