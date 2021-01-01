Son dakika haberleri... DÜZCE/ZONGULDAK - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 2021'in ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2021'in ilk gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.