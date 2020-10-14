Sahibinden kaçıp yamaçtan düşen boğa, vinçle kurtarıldı
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Sahibinden kaçıp yamaçtan düşen boğa, vinçle kurtarıldı

14.10.2020 15:04 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:52

Rize'de kamyonete bindirildiği sırada sahibinin elinden kaçıp, düştüğü çay bahçesinde mahsur kalan boğa, itfaiye ekiplerince vinçle kurtarıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan boğanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Rize'nin Pehlivantaşı Mahallesi'nde Sinan Akbulut'un kamyonete bindirmek istediği boğa, sahibinin elinden kaçarak yuvarlandığı yamaçtan düştü.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN DESTEK

Boğa, sahibi ve yakınlarınca bulunduğu yerden çıkarılamayınca itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, boğa için kurtarma çalışması başlattı.

BOĞANIN DURUMU İYİ

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından halata bağlanan boğa, kontrollü bir şekilde vinçle bulunduğu yerden alınarak, yola çıkartıldı. Veteriner hekim kontrolünden geçirilerek, sahibine teslim edilen boğanın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sahibinden kaçıp yamaçtan düşen boğa, vinçle kurtarıldı
Sahibinden kaçıp yamaçtan düşen boğa, vinçle kurtarıldı
Sahibinden kaçıp yamaçtan düşen boğa, vinçle kurtarıldı
Sahibinden kaçıp yamaçtan düşen boğa, vinçle kurtarıldı
Sahibinden kaçıp yamaçtan düşen boğa, vinçle kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytekin KALENDER

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