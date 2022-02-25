DÜŞEREK YARALANAN MİLLİ OKÇU BÜLENT KORKMAZ, AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Dubai'de devam eden Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda yarışan Milli Okçu Bülent Korkmaz, yarışma sonrası otelde dinlendiği sırada düşerek yaralandı. Mili Okçu Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile gece saatlerinde Türkiye'ye getirildi. Uçaktan indirilen Korkmaz, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dubai'de devam eden Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda yarışan Milli Okçu Bülent Korkmaz (46) geçen Salı günü yarışma sonrası otelde dinlendiği sırada düşerek yaralandı. Mili Okçu Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile gece saat 00.20 sıralarında İstanbul Atatürk Havaalanı Genel Havacılık Terminali'ne getirildi. Havalimanında hazır bekleyen ambulansa taşınan Korkmaz, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.