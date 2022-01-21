Son dakika haberleri! Dursunbey'de Buzlanma Kazaları da beraberinde getirdi - Haberler
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Son dakika haberleri! Dursunbey'de Buzlanma Kazaları da beraberinde getirdi

Son dakika haberleri! Dursunbey'de Buzlanma Kazaları da beraberinde getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde etkili olan buzlanma sebebiyle sabah saatlerinde çok sayıda kaza meydana geldi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde etkili olan buzlanma sebebiyle sabah saatlerinde çok sayıda kaza meydana geldi.

2 gündür etkili olan kar yağışı ve -14 derecelere ulaşan hava sıcaklığı sonrası yollarda buzlanma meydana geldi.

Buzlanma nedeniyle D-230 karayolu Dursunbey-Kütahya yolu Hacıömerler mevkii ve Balıkesir-Dursunbey yolunda kazalar meydana geldi. Bir otomobil seyir halindeki kamyona arkadan çarparken, olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri de buzlanma sebebi ile büyük sıkıntı yaşadı. Dursunbey Belediyesi mobil tuzlama ekiplerinin tuzlama yaptığı yolda karayolları ekiplerinin de çalışma yapması bekleniyor.

Kazalarda, toplam 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin çalışması sürüyor. - BALIKESİR

Son dakika haberleri! Dursunbey'de Buzlanma Kazaları da beraberinde getirdi

Son dakika haberleri! Dursunbey'de Buzlanma Kazaları da beraberinde getirdi

Son dakika haberleri! Dursunbey'de Buzlanma Kazaları da beraberinde getirdi

Son dakika haberleri! Dursunbey'de Buzlanma Kazaları da beraberinde getirdi

Son dakika haberleri! Dursunbey'de Buzlanma Kazaları da beraberinde getirdi

Son dakika haberleri! Dursunbey'de Buzlanma Kazaları da beraberinde getirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, Kaza, kar, 3. Sayfa, Haber

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