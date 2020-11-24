Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesi veriyor
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Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesi veriyor

24.11.2020 10:03 | Son Güncelleme: 24.11.2020 10:22

Sivas'ta dondurucu soğukta boş bir arazide, ölüme terk edilen yeni doğmuş bir erkek bebek bulundu. Bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Sivas Gökmedrese Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde vatandaşlar boş bir arsada tarafından çıplak halde bir bebek bulundu.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından erkek bebek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri otopark olarak kullanılan boş arsada incelemelerde bulundu. Bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, bebeği boş arsaya bırakan şahıs veya şahısların bulunması için çalışma başlattı.

Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesi veriyor
Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesi veriyor
Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesi veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
AAAAAAA: Allah sizin belanızı versin inşallah. RABBİM GÜN YÜZÜ GÖSTERMESİN SİZE
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LANETLER: Bakmayacagin cocugu ne diye doguruyosun. 9 ay tasiyosun bin bir guclukle dunyaya getiriyosun Allahin cezalari. Vicdansizlar.
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SEMA: 2 DAKIKALIK HEVES ICIN BIR CANA KIYMAK. . . ALLAH BELANIZI VERSİN ( TECAVÜZSE KONU BAŞKA TABİ)
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