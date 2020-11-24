Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesi veriyor
24.11.2020 10:03 | Son Güncelleme: 24.11.2020 10:22
Sivas'ta dondurucu soğukta boş bir arazide, ölüme terk edilen yeni doğmuş bir erkek bebek bulundu. Bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Sivas Gökmedrese Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde vatandaşlar boş bir arsada tarafından çıplak halde bir bebek bulundu.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından erkek bebek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri otopark olarak kullanılan boş arsada incelemelerde bulundu. Bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri, bebeği boş arsaya bırakan şahıs veya şahısların bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı