Düğün konvoyunda korkutan anlar kamerada! Trafiği durdurup drift yaptı - Haberler
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Düğün konvoyunda korkutan anlar kamerada! Trafiği durdurup drift yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta bir grup düğün konvoyu yaparak alt geçidi trafiğe kapattı. Lüks araçların bulunduğu konvoyda bir kişi aracıyla drift yaparak yürekleri ağza getirdi. Meşalelerin yakıldığı konvoyda damat da havaya atıldı. Trafikteki sürücülerin tepki gösterdiği olay cep telefonu kameralarına yansıdı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Dün akşam 20.00 sıralarında Esenyurt Meydan alt geçit mevkisinde düğün eğlencesi için yola çıkan konvoy, yürekleri ağza getirdi.

DRİFT YAPTILAR

Meydan alt geçidi trafiğe kapatan düğün konvoyu daha sonra meşale yakarak kutlamaya başladı. İçlerinden bir trafik magandası ise lüks aracıyla dakikalarca drift yaparak ortalığı dumana kattı.

ANBEAN KAMERADA

O anlar ise düğün konvoyuna katılanların cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olan konvoy daha sonra kornalara basarak olay yerinden uzaklaştı.

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