Son dakika haberleri | Dolandırıldığını öne süren kadın, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

Son dakika haber: BİLECİK'te psikolojik sorunları olduğu belirtilen Hatice Döner (68) cep telefonundan gizli bilgilerine ulaşıldığını ve dolandırıldığını ileri sürerek, kendini kara yolunda yere attı.

BİLECİK'te psikolojik sorunları olduğu belirtilen Hatice Döner (68) cep telefonundan gizli bilgilerine ulaşıldığını ve dolandırıldığını ileri sürerek, kendini kara yolunda yere attı. Polis ve sağlık ekiplerince güçlükle ambulansa alınan kadın, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

İstasyon Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Hatice Döner, cep telefonundaki gizli bilgilere ulaşılarak dolandırıldığını söyledi. Kara yolunda kendisini yere ve araçların önüne atan kadını görenler, polise ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen polis ekipleri bilgi almaya çalıştığı kadını bir türlü sakinleştiremedi. Kendisini evine götürmeyek isteyen polislere direnen Döner, 'Polis, başka polis gelsin, canım tehlikede' diye bağırdı.

Bir fabrikada çalışan oğlu Süleyman Döner, annesini ikna etmesi için olay yerine çağırıldı. Gelen süleyman Döner de annesini ika etmekte başarılı olamadı.

Bir süre sonra sağlık ekiplerince güçlükle sedyeye alınan Hatice Döner, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS