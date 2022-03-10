Son dakika haberleri... Doktorun ayağından vurulması davasında, 4 sanığa verilen cezayı savcı az buldu

KAYSERİ'de, iş çıkışı evine giderken yolunu kestiği nöroloji uzmanı doktor Erdal Kurt'u (34) silahla ayağından vurmak suçundan tutuklu yargılanan Mehmet Göçer'e verilen 6 yıl hapis ile olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan diğer 3 sanığa verilen 2 yıl 8 ay ile 4 yıl arasında değişen hapis cezaları kararına, duruşma savcısı ile Kurt'un avukatı itiraz etti. Savcı, sanıkların, müebbet hapse kadar cezalandırılması gerektiği görüşünde bulunurken, doktorun avukatı ise olayın tasarlama olduğunu belirterek cezanın artırılmasını istedi.

Olay, geçen yıl 14 Haziran'da saat 16.30 sıralarında Develi ilçesi Camiicedit Mahallesi'nde meydana geldi. Develi Devlet Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan doktor Erdal Kurt, iş çıkışı evine yürüdüğü sırada Mehmet Göçer ile karşılaştı. Doktor Kurt ile Göçer arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet Göçer üzerindeki tabancayla Kurt'u ayağından yaralandı. Göçer, kaçmak isterken Kurt tarafından yakalandı. Kendisini yaralayan saldırganı etkisiz hale getiren doktor Kurt, olay yerine gelen polise teslim etti. Mehmet Göçer, tutuklanıp cezaevine konuldu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonunda olayı azmettirdikleri ileri sürülen İdris A., Sacide D. ve Seyfettin D. de tutuklandı. Tutuklanan sanıklar hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'öldürmeye azmettirme' suçlarından dava açıldı.