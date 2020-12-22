Kuyumcuda kan donduran anlar! Oğlunu öldüren silahlı soyguncuları böyle kovaladı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sabah saatlerinde kuyumcu dükkanı kar maskeli silah kişiler tarafından soyulmaya çalışıldı. Kuyumcuya giren şahıslar iş yeri sahibini öldürürken şahsın annesi, soyguncuları ellerindeki silahı alıp yumruklayarak püskürttü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda edinilen bilgilere göre, iş yerini açan Sinan Yoldaş, annesiyle birlikte altın çantasıyla içeri girdi.

ANNE SALDIRGANLARI PÜSKÜRTTÜ

Yoldaş, altınları yerleştirmeye çalışırken peşinden kar maskeli iki kişi girdi. Hırsızlar, içeri girer girmez Sinan Yoldaş'a pompalı tüfekle ateş ederek altınları almaya çalıştı. Bu sırada Yoldaş'ın annesi, saldırganların ellerindeki silahı alıp yumruklamaya başladı. Zanlılar, altınları alamadan dükkandan kaçtı.

KUYUMCU HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden yaralanan Sinan Yoldaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoldaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kaçan zanlıların yakalanması içini geniş çapta çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı