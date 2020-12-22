Kuyumcuda kan donduran anlar! Oğlunu öldüren silahlı soyguncuları böyle kovaladı
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Kuyumcuda kan donduran anlar! Oğlunu öldüren silahlı soyguncuları böyle kovaladı

22.12.2020 10:40 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:11

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sabah saatlerinde kuyumcu dükkanı kar maskeli silah kişiler tarafından soyulmaya çalışıldı. Kuyumcuya giren şahıslar iş yeri sahibini öldürürken şahsın annesi, soyguncuları ellerindeki silahı alıp yumruklayarak püskürttü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda edinilen bilgilere göre, iş yerini açan Sinan Yoldaş, annesiyle birlikte altın çantasıyla içeri girdi.

ANNE SALDIRGANLARI PÜSKÜRTTÜ

Yoldaş, altınları yerleştirmeye çalışırken peşinden kar maskeli iki kişi girdi. Hırsızlar, içeri girer girmez Sinan Yoldaş'a pompalı tüfekle ateş ederek altınları almaya çalıştı. Bu sırada Yoldaş'ın annesi, saldırganların ellerindeki silahı alıp yumruklamaya başladı. Zanlılar, altınları alamadan dükkandan kaçtı.

Soyguncular kuyumcuyu öldürdü, gözü pek annesini hesaba katamadı! O anlar kamerada

KUYUMCU HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden yaralanan Sinan Yoldaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoldaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kaçan zanlıların yakalanması içini geniş çapta çalışma başlattı.

Kuyumcuda kan donduran anlar! Oğlunu öldüren silahlı soyguncuları böyle kovaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
DİYARBEKİR: Allah rahmet eylesin ölene, yakınlarına da sabır versin.
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