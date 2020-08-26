Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşıyla görüştü
Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea, Moldova'nın başkenti Kişinev'de bir araya geldi.
26.08.2020 14:26 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:32
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea, Moldova'nın başkenti Kişinev'de bir araya geldi.
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Kaynak: AA