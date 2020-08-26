Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşıyla görüştü Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea, Moldova'nın başkenti Kişinev'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea, Moldova'nın başkenti Kişinev'de bir araya geldi. Kaynak: AA