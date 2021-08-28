Son dakika haberleri: Didim'de tefeci operasyonu: 3 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri: Didim'de tefeci operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Didim'de tefeci operasyonu: 3 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Didim ilçesinde esnaf ve vatandaşlara yüksek faizle para vererek tefecilik yapan 3 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde esnaf ve vatandaşlara yüksek faizle para vererek tefecilik yapan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim KOM Grup Amirliği ekipleri Didim'de 3 şahsın borç yada başka nedenlerle maddi sıkıntılar yaşayan esnaf ve vatandaşlara senet karşılığında yüksek faizle para verdiği ve paraları zamanında ödeyemeyenlere de daha yüksek faiz uygulayarak borçları ödenemez hale getirdiği bilgisine ulaştı. Şahıslar hakkında çalışma başlatan ekipler vatandaşlara, tehdit, hakaret, korkutma, baskı kurma ve zorla senet imzalatma gibi eylemler gerçekleştiren 3 şüpheliyi evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda, 1 adet alacak-verecek hesabı tutulan ajanda, çok sayıda boş senet koçanları ve 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. Göz altına alına F.M., C.K., ve R.H. adlı şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Son dakika haberleri: Didim'de tefeci operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri: Didim'de tefeci operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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