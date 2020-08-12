Devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift öldü Mersin'de tarlaya gitmek için bindikleri traktörün altında kalan yaşlı çift feci şekilde can verdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Mehmet Başlı (70) ve eşi Müşerref Başlı (69) tarlaya gitmek için bindikleri traktörün devrilmesi sonucu hayatlarını kaybetti.

Kaza, bu sabah, Yanıkkışla Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Başlı, beraberine eşi Müşerref Başlı'yı da alarak, 33 PMN 207 plakalı traktörü ile tarlaya doğru yola çıktı. Ancak Başlı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Çift, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

EKİPLER GENİŞ ÇAPLI İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri, geniş çaplı inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İşte olay yerinden kahreden kareler;

Kaynak: DHA