Son dakika haberleri... Denizli'de süt tankerinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Denizli'de süt tankerinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Denizli'de süt tankerinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinde süt tankerinin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde süt tankerinin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Alcı Mahallesi'nde toplama merkezlerinden tankerle süt alan A.D. yönetimindeki kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Kerem Mutlutürk'e çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Mutlutürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Mutlutürk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tanker sürücüsü A.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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