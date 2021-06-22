Son dakika haberleri... Denizli'de silahlı saldırı olayına karıştığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri... Denizli'de silahlı saldırı olayına karıştığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Denizli'de silahlı saldırı olayına karıştığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 gün önce bir kişinin pompalı tüfekle yaralanmasıyla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 gün önce bir kişinin pompalı tüfekle yaralanmasıyla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, pompalı tüfekle Osman Ç'yi yaraladığı belirlenen S.Z. ile ona yardım eden 4 kişiyi belirledi.

Ekipler, S.Z, O.B, K.Z, O.C. ile E.Ö'yü eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Osman Ç'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Çamlaraltı Mahallesi 6085 Sokak'ta Osman Ç, 19 Haziran akşamı husumetlisi olduğu belirtilen S.Z'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu yaralanmıştı. Osman Ç. hastaneye kaldırılmış, şüpheli otomobille kaçmıştı.

Son dakika haberleri... Denizli'de silahlı saldırı olayına karıştığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri... Denizli'de silahlı saldırı olayına karıştığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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