Son dakika haberleri... Denizli'de silahlı saldırı olayına karıştığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 gün önce bir kişinin pompalı tüfekle yaralanmasıyla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.