Son dakika haberleri: Denizli'de otomobiliyle motokuryenin ölümüne neden olan zanlı hakim karşısında

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, otomobiliyle motokuryenin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Denizli 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.K, ölen motosiklet sürücüsü Necati Yasin Batır'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Sanık M.K, kaza günü alkollü olduğunu kabul etti.

Önünde seyreden aracın fren yaptığından dolayı çarpmamak için aniden şerit değiştirmek zorunda kaldığını ileri süren sanık, yaşanan olaydan dolayı üzüntülü olduğunu belirtti.

Ölen motokuryenin ailesinin avukatı Hamdi Işıklı ise davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi talebinde bulundu.

Mahkeme başkanı, bu talebin görüşülmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Mart'a erteledi.

Merkezefendi Caddesi'nde 16 Ocak'ta M.K'nin kullandığı otomobil önce motosiklete daha sonra minibüse çarpmıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Necati Yasin Batır yaşamını yitirmiş, minibüsteki 1 kişi yaralanmıştı.

Tutuklanan M.K. hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Meslektaşları adliye önünde toplandı

Öte yandan, bir grup motosiklet kullanıcısı duruşma öncesi konvoy halinde adliyeye önüne geldi.

Denizli Motosiklet Sürücüleri Derneği Başkanı Rıfat Arıkan, grup adına yaptığı açıklamada, kaybettikleri arkadaşlarının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Alın teriyle çalışan bir kişinin hayallerinin yarım kaldığını dile getiren Arıkan, "Alkollü araç kullanmak kabul edilebilir bir durum değil. Acımız hiç dinmeyecek. En azından böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için Necati Yasin Batır'ın davası etrafında kenetleniyoruz." dedi.