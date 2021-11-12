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Son dakika haberleri: Demirlerin altında kalan işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Demirlerin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Karabük'te haddehanede işçi olarak çalışan Serdar Demirel(20), üzerine düşen demir yığının altında kalarak hayatını kaybetti.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te haddehanede İşçi olarak çalışan Serdar Demirel(20), üzerine düşen demir yığının altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir haddehanede meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Demirel isimli işçinin üzerine istifli halde bulunan inşaat demirleri düştü. Demir yığının altında kalan 20 yaşındaki genci gören arkadaşları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri demirlerin altından çıkartılan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Demirel'in cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Son dakika haberleri: Demirlerin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Demirlerin altında kalan işçi hayatını kaybetti

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