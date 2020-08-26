Son dakika haberleri | Demircan 'millet kıraathanesi'nin yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Afyonkarahisar'da yapılacak olan millet kıraathanesinin yerinde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Afyonkarahisar'da yapılacak olan millet kıraathanesinin yerinde incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Demircan, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, bakanlık bürokratları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır'ında katıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeybek, konuklarıyla yakından ilgilendi.

Başkan Zeybek, Demircan'a kentin tarihi ve turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi. Afyonkarahisar Belediyesi'nin kültürel ve sanatsal alanda birçok yeniliğe imza attığına dikkat çeken Başkan Zeybek, bu amaçla kentin kamu kurumlarıyla, üniversitemizle, sivil toplum örgütleriyle işbirliği halinde olduklarını söyledi. Demircan ise Başkan Zeybek ve ekibini tebrik etti.

Daha sonra Demircan Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde 2. bölgenin mimarisine uygun Millet Kıraathanesi yapılacağı Vakıf İşhanı'nı ziyaret etti.

Demircan ardından Paşa Camii, Mevlevi Türbe Camii, Ulu Camii, Tarihi Konaklar, Gastronomi Evi gibi kentin tarihi ve turistik mekanlarında temaslarda bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA