Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış

Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan ve kısa sürede söndürülen yangınla ilgili jandarmanın sabotaj şüphesiyle başlattığı soruşturma tamamlandı. Yangın alanında çalılıklar arasında bulunan 3 torpilin, oyun oynayan çocuklara ait olduğu belirlendi.