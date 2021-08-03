Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış
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Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan ve kısa sürede söndürülen yangınla ilgili jandarmanın sabotaj şüphesiyle başlattığı soruşturma tamamlandı. Yangın alanında çalılıklar arasında bulunan 3 torpilin, oyun oynayan çocuklara ait olduğu belirlendi.

Datça merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aktur Tatil Sitesi'ndeki çam ağaçları ile kaplı Bayrak Tepe'de, 29 Temmuz'da, dumanlar yükselmeye başladı. Tatil sitesinin özel itfaiye görevlilerinin müdahalesi ile alevler, kısa sürede büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü.

TORPİLLER ÇALILIKLARIN ARASINDA BULUNDU

Bölgede yalnızca 15 metrekarelik alandaki kuru otlar yandı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, soruşturma başlattı. Bölgede yapılan aramada, çalılıklar arasında 3 torpil bulundu.

ÇOCUKLAR İFADE VERDİ

Çocukların bayramlarda eğlence amaçlı kullandıkları, patlayıcı özelliğe sahip torpillerin bulunmasından sonra görgü tanıklarının ifadelerine başvuran jandarma, yaşları 9 ile 10 arasında değişen 4 çocuğu gözlem altına aldı. Pedagog eşliğinde, çocukların ifadelerine başvuruldu.

TORPİLLERİ OYUN AMACIYLA BÖLGEYE GÖTÜRMÜŞLER

İfadelerde çocukların, yangın çıkarmak için değil oyun amacıyla torpilleri bölgeye götürdükleri ortaya çıktı. Çocuklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Ayrıca çocukların aileleri bilgilendirilip, gerekli uyarılar yapıldı.

Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil

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