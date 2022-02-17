Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'ın Filistin ziyareti
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberine göre Türk heyetinin Kudüs'teki Eski Şehir bölgesini gezmesi Kudüs'teki İslami Vakıflar Genel Müdürü Şeyh Azzam El-Hatib ile vakfın merkezinde görüşülmesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'a tablo hediye edilmesi Mescid-i Aksa'nın ziyaret edilmesi Mescid-i Aksa...
Türk heyetinin Kudüs'teki Eski Şehir bölgesini gezmesi
Kudüs'teki İslami Vakıflar Genel Müdürü Şeyh Azzam El-Hatib ile vakfın merkezinde görüşülmesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'a tablo hediye edilmesi
Mescid-i Aksa'nın ziyaret edilmesi
Mescid-i Aksa içindeki Kubbet-ü Sahra Mescidi'nin ziyaret edilmesi
Fotoğraf çekiminden detaylar
Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'nin ziyaret edilmesi KUDÜS - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Filistin ziyaretleri kapsamında Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesini gezdi.