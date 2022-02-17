Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'ın Filistin ziyareti - Haberler
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'ın Filistin ziyareti

AA, Eyad Tawil - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Türk heyetinin Kudüs'teki Eski Şehir bölgesini gezmesi Kudüs'teki İslami Vakıflar Genel Müdürü Şeyh Azzam El-Hatib ile vakfın merkezinde görüşülmesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'a tablo hediye edilmesi Mescid-i Aksa'nın ziyaret edilmesi Mescid-i Aksa...

Türk heyetinin Kudüs'teki Eski Şehir bölgesini gezmesi

Kudüs'teki İslami Vakıflar Genel Müdürü Şeyh Azzam El-Hatib ile vakfın merkezinde görüşülmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'a tablo hediye edilmesi

Mescid-i Aksa'nın ziyaret edilmesi

Mescid-i Aksa içindeki Kubbet-ü Sahra Mescidi'nin ziyaret edilmesi

Fotoğraf çekiminden detaylar

Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'nin ziyaret edilmesi KUDÜS - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Filistin ziyaretleri kapsamında Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesini gezdi.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'ın Filistin ziyareti

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'ın Filistin ziyareti

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'ın Filistin ziyareti

AA / Eyad Tawil - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Filistin, Mescit, Türk, Güncel, Haberler

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