Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de gençlerle bir araya geldi

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de gençlerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki günlük çalışma ziyareti kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Egemen Eşitlik Platformu üyesi gençlerle bir araya geldi.