Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vefat haberini aldığımız siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı...

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için başsağlığı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak motorları yapımında, savaş uçaklarıyla ilgili ne gibi adımlar atacağız, konuştuk. Allah nasip ederse uçak motorları...