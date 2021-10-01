Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vefat haberini aldığımız siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı... - Haberler
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vefat haberini aldığımız siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı...

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vefat haberini aldığımız siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vefat haberini aldığımız siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için başsağlığı mesajı Açıklaması

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için başsağlığı mesajı Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uçak motorları yapımında, savaş uçaklarıyla ilgili ne gibi adımlar atacağız, konuştuk. Allah nasip ederse uçak motorları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak motorları yapımında, savaş uçaklarıyla ilgili ne gibi adımlar atacağız, konuştuk. Allah nasip ederse uçak motorları...
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Haber: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vefat haberini aldığımız siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı... - Haberler
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