Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vefat haberini aldığımız siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı...
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vefat haberini aldığımız siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vefat haberini aldığımız siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri