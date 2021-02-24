Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a kazandıracağımız plan, proje ve ihalesi devam eden toplamda 9 bin 582 yatak kapasiteli 60 sağlık tesisimiz var."
24.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:23
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a kazandıracağımız plan, proje ve ihalesi devam eden toplamda 9 bin 582 yatak kapasiteli 60 sağlık tesisimiz var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a kazandıracağımız plan, proje ve ihalesi devam eden toplamda 9 bin 582 yatak kapasiteli 60 sağlık tesisimiz var."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy