Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a kazandıracağımız plan, proje ve ihalesi devam eden toplamda 9 bin 582 yatak kapasiteli 60 sağlık tesisimiz var."

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a kazandıracağımız plan, proje ve ihalesi devam eden toplamda 9 bin 582 yatak kapasiteli 60 sağlık tesisimiz var."