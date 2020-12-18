Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'ya doğum günü sürprizi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'ya doğum günü sürprizi

18.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'ya doğum günü sürprizi

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavisine başlanan 7 yaşındaki Taha Sis'in doğum gününü sürpriz pastayla kutladı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavisine başlanan 7 yaşındaki Taha Sis'in doğum gününü sürpriz pastayla kutladı.

Göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybeden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha, annesi Azine Sis ile Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ı ziyaret etti.

Tedavisi devam eden Taha Sis'in doğum günü olduğunu öğrenen Vali Yırık, sürpriz doğum günü pastası hazırlattı.

Vali Yarık, mumları üfleyerek kendisi için hazırlanan pastayı kesen Taha'ya doğum günü hediyesi de verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük Taha ile yakından ilgilendiğini belirten Vali Yırık, her zaman destekçisi olacağını ve yeni yaşında bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Anne Azine Sis ise hastalığı tam anlamıyla atlattıklarında oğlunun yeniden doğacağını ifade etti.

Oğlunun tedavi sürecinde kendileriyle yakından ilgilenen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve doğum gününü kutlayan Vali Yırık'a teşekkür eden anne Sis, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'ya doğum günü sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'ya doğum günü sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'ya doğum günü sürprizi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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