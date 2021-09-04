Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim insanı Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim insanı Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

İhlas Haber Ajansı / Ersen Küçük - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim insanı Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Merkez Camii eski imamlarından ilim insanı Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim insanı Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Merkez Camii eski imamlarından ilim insanı Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı.

Rize programının 2. gününde öğle saatlerinde Merkez mahallesindeki evinden çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllar Güneysu Merkez Camii'nde imamlık görevini yerine getirip onlarca öğrenci yetiştiren emekli imam-ilim insanı Osman Yılmaz'ın aynı camideki cenaze namazına katıldı. Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazında konuşan Erdoğan, "Bu caminin yapımından ben Osman hocamızın hizmetlerine şahidim. Bu camimizin yapımımda Osman hocamızın kapı kapı nasıl dolaştığını bilirim. Gerek yetiştirdiği talebeleri gerek şuradaki emekliliğine kadar olan süreçteki gayretini de bilirim. Aynı ilçenin birer evladı olmak hasebiyle de bugün en azından cenaze namazına yetişmek bulunmak bizlere de nasip oldu, bundan ayrıca mutlu oldum" diyerek ailesine ve sevenlerine taziyede bulundu, başsağlığı diledi.

Erdoğan, cenaze namazının ardından Salarha Tüneli'nin açılış törenine katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim insanı Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim insanı Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim insanı Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim insanı Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim insanı Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim insanı Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim insanı Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim insanı Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim insanı Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim insanı Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim insanı Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim insanı Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim insanı Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim insanı Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim insanı Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim insanı Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersen Küçük

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Turizmde kısa sürede kayıplarımızı telafi edecek, hatta ötesine geçecek bir seviyeye geldik.'
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde kısa sürede kayıplarımızı telafi edecek, hatta ötesine geçecek bir seviyeye geldik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. Avro Bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonu ile baş etmeye çalışıyor.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. Avro Bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonu ile baş etmeye çalışıyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Mesut Akusta Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Cristiano Alper Yılmaz Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim insanı Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 13:42:33. #1.16#

title