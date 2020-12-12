Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek, barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz."
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek, barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz."

12.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:44
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek, barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek, barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik

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