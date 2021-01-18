Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi üzerinden eleştiri yönetenler, kuyrukları sıkıştığında demokrasi adına en utanç verici pratiklere imza atmaktan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi üzerinden eleştiri yönetenler, kuyrukları sıkıştığında demokrasi adına en utanç verici pratiklere imza atmaktan çekinmiyorlar. Çünkü bunlar için demokrasi kendi çıkarlarına hizmet ettiği sürece yücedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy