Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum."
26.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:32
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran