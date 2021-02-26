Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum."
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum."

26.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:32
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

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