Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık."
AA, Murat Paksoy - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık.
ÇANAKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık."
AA / Murat Paksoy - Güncel