Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık." - Haberler
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık."

AA, Murat Paksoy - Güncel
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık.

ÇANAKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık."

AA / Murat Paksoy - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Haberler

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