Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Binlerce sivil masum hayvan vagonlarında ölüme gönderilmiştir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Bütün insanlık bir kere daha bilsin ki bu tarihte bir kış gecesi binlerce sivil masum, yurtlarından sökülerek hayvan vagonlarında ölüme gönderilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 77'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programa katıldı. Kendisi de Ahıska Türkü olan Başdanışman Topçu, burada yaptığı konuşmada, "14 Kasım 1944'de Sovyet Rusya Diktatörü Stalin'in emriyle Ahıskalı Türklere maksatlı ve planlı bir şekilde sürgün süsü verilerek soykırım uygulanmıştır. 77 yıl önce Ahıskalı Türklere yapılan bu insanlık suçunu unutmadık ve unutturmamak içinde bugün bir aradayız. Ahıska; Ardahan-Posof ilçemiz ile sınırı olan Gürcistan toprakları içinde yer alan, çok eski, merkezi kadim bir Türk şehridir. Ahıskalı Türkler için Çarlık Rusya döneminde başlayan baskı ve zulüm, Sovyet Rusya döneminde de devam etmiş asırlarca hem Rus, hem Gürcü hem de Ermeni mezalimini yaşamışlardı" dedi.

14 Kasım 1944'ün yalnız Türk-İslam tarihinin değil bütün insanlık tarihinin de silinmez bir kara lekesi olduğunu söyleyen Başdanışman Topçu, "Bütün insanlık bir kere daha bilsin ki bu tarihte bir kış gecesi binlerce sivil masum, çocuk, yaşlı ve kadın, birkaç saat içinde yurtlarından sökülerek hayvan vagonlarında ölüme gönderilmiş, geri kalan evleri, malları, mülkleri de buralara getirilerek iskan edilen Gürcü ve Ermenilere armağan edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) çağrıda da bulunan Başdanışman Topçu, "BMGK üyelerinin ne yazık ki, günümüzde işlenen çevre ve insanlık suçlarında olduğu gibi hala sürgünde yaşayan Ahıskalı Türklerin de hak davası asla gündemlerinde değildir" açıklamasında bulundu.

Başdanışman Topçu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözlerini hatırlatarak, "İnsanlık bu beşli yapı karşısında ayağa kalkıp gereğini yapmaz ise gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmamız pek mümkün olmayacaktır" şeklinde konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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