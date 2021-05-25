Son dakika haberleri | ÇORUM'DA YOL ORTASINDA 'CENAZE' ŞAKASI ŞAŞKINLIĞI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | ÇORUM'DA YOL ORTASINDA 'CENAZE' ŞAKASI ŞAŞKINLIĞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ÇORUM'da 3 arkadaş, akşam vakti yol ortasında yatan beyaz çarşaf giydirilmiş kişinin başında ağlayıp, sözde cenaze namazı kıldı.

ÇORUM'da 3 arkadaş, akşam vakti yol ortasında yatan beyaz çarşaf giydirilmiş kişinin başında ağlayıp, sözde cenaze namazı kıldı. Araçları ile yoldan geçenler, şaşkınlık yaşadığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı, sosyal medyada paylaştı.

Alaca ilçesi Yıldızhan Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Demir, Hüseyin Bulut ve Batuhan Elikgenç isimli 3 arkadaş, akşam vakti sokak arasında yoldan geçen vatandaşlara şaka yapmak istedi. Arkadaşlardan biri, imam kılığına girerken, diğeri de, beyaz çarşaf giyerek yere yatırılan kişinin başında ağladı. Bu sırada aracıyla yoldan geçen sürücüler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar, bir süre olup biteni izledi. Yakınları ile birlikte araçta bulunan bir sürücü ise, olanları cep telefonu kamerası ile 'tövbe tövbe' diyerek kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

'AMACIMIZ KORKUTMAK DEĞİL MİZAH'

Yusuf Demir, mizah amaçlı şaka yaptıklarını belirterek, 'Uzun zamandır böyle bir şey düşünüyorduk. İnsanların tepkisini merak ettik. Amacımız korkutmak değildi' dedi.

Son dakika haberleri | ÇORUM'DA YOL ORTASINDA 'CENAZE' ŞAKASI ŞAŞKINLIĞI
Son dakika haberleri | ÇORUM'DA YOL ORTASINDA 'CENAZE' ŞAKASI ŞAŞKINLIĞI
Son dakika haberleri | ÇORUM'DA YOL ORTASINDA 'CENAZE' ŞAKASI ŞAŞKINLIĞI
Son dakika haberleri | ÇORUM'DA YOL ORTASINDA 'CENAZE' ŞAKASI ŞAŞKINLIĞI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Sibel Can Deniz Çakır Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | ÇORUM'DA YOL ORTASINDA 'CENAZE' ŞAKASI ŞAŞKINLIĞI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 11:35:22. #1.13#

title