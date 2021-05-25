Son dakika haberleri | ÇORUM'DA YOL ORTASINDA 'CENAZE' ŞAKASI ŞAŞKINLIĞI

Son dakika haberler... ÇORUM'da 3 arkadaş, akşam vakti yol ortasında yatan beyaz çarşaf giydirilmiş kişinin başında ağlayıp, sözde cenaze namazı kıldı.

ÇORUM'da 3 arkadaş, akşam vakti yol ortasında yatan beyaz çarşaf giydirilmiş kişinin başında ağlayıp, sözde cenaze namazı kıldı. Araçları ile yoldan geçenler, şaşkınlık yaşadığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı, sosyal medyada paylaştı.

Alaca ilçesi Yıldızhan Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Demir, Hüseyin Bulut ve Batuhan Elikgenç isimli 3 arkadaş, akşam vakti sokak arasında yoldan geçen vatandaşlara şaka yapmak istedi. Arkadaşlardan biri, imam kılığına girerken, diğeri de, beyaz çarşaf giyerek yere yatırılan kişinin başında ağladı. Bu sırada aracıyla yoldan geçen sürücüler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar, bir süre olup biteni izledi. Yakınları ile birlikte araçta bulunan bir sürücü ise, olanları cep telefonu kamerası ile 'tövbe tövbe' diyerek kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

'AMACIMIZ KORKUTMAK DEĞİL MİZAH'

Yusuf Demir, mizah amaçlı şaka yaptıklarını belirterek, 'Uzun zamandır böyle bir şey düşünüyorduk. İnsanların tepkisini merak ettik. Amacımız korkutmak değildi' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı