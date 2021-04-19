Polis memurları iftarlık kumanyalarını kağıt toplayan yabancı uyruklu aileye verdi
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Polis memurları iftarlık kumanyalarını kağıt toplayan yabancı uyruklu aileye verdi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'da polis memurları iftarlık kumanyalarını iftar saatinde kağıt toplayan yabancı uyruklu aileye verdi.

Çorum'da polis memurları iftarlık kumanyalarını iftar saatinde kağıt toplayan yabancı uyruklu aileye verdi.

Alınan bilgiye göre, devriye görevi yürüten polis memurları Muhammed Emin Tosya ve Ali Şener, Bahçelievler Mahallesi'nde çöp konteynerlerinden kağıt toplayan yabancı uyruklu anne ile iki çocuğunu fark etti.

Polis memurları, iftara kısa süre kala gördükleri ihtiyaç sahibi aileye kendi iftarlık kumanyalarını verdi.

Polisler ayrıca, maskesi olmayan çocuklardan birine maske de taktı.

Polis memurlarının ramazan ayında içleri ısıtan davranışı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Polis memurları iftarlık kumanyalarını kağıt toplayan yabancı uyruklu aileye verdi
Polis memurları iftarlık kumanyalarını kağıt toplayan yabancı uyruklu aileye verdi
Polis memurları iftarlık kumanyalarını kağıt toplayan yabancı uyruklu aileye verdi
Polis memurları iftarlık kumanyalarını kağıt toplayan yabancı uyruklu aileye verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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