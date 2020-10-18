Çocuklarının yanında tabancayla vurulan simitçi, yaşam mücadelesini kaybetti
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Çocuklarının yanında tabancayla vurulan simitçi, yaşam mücadelesini kaybetti

18.10.2020 15:51 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:04

Zonguldak'ta, 2 çocuğuyla eve giderken silahlı saldırıya uğrayan 43 yaşındaki simitçi, 4 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta, çarşamba günü meydana gelen olayda, simit fırını işleten Şaban Köroğlu, alışveriş yaptıktan sonra 2 çocuğuyla eve dönerken, silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla ateş edilen Köroğlu, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı.

OLAYLA İLGİLİ POLİSİN TAHKİKATI SÜRÜYOR

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Köroğlu, dün hayatını kaybetti. Şaban Köroğlu, bugün Kilimli ilçesine bağlı Köroğlu köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Öte yandan silahlı saldırıyla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

Çocuklarının yanında tabancayla vurulan simitçi, yaşam mücadelesini kaybetti
Çocuklarının yanında tabancayla vurulan simitçi, yaşam mücadelesini kaybetti
Çocuklarının yanında tabancayla vurulan simitçi, yaşam mücadelesini kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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