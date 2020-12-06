Çocuk doktorundan minikler için "giyilebilir ateş ölçer"

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsündeki Teknopark İzmir bünyesinde firma kuran Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, makine ve bilgisayar mühendislerinden oluşan Ar-Ge ekibiyle geliştirdiği aplikasyon ve "giyilebilir ateş ölçer" sayesinde çocuklardaki ateş ölçme sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Geçen yılın sonuna kadar özel bir hastanede yeni doğan yoğun bakım sorumlusu olarak görev yapan Dr. Astarcıoğlu, bu yıl ocak ayında TÜBİTAK BİGG 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı desteğiyle Teknopark İzmir'de "Hekimanne" isimli şirketi kurdu.

Astarcıoğlu, kurduğu Ar-Ge ekibiyle, çocuğu olan ailelere yardımcı olmak adına "sağlık takip aplikasyonu" ile beraberinde çalışabilecek "giyilebilir ateş ölçer" tasarladı.

Prototipi tamamlanan ürün, koltuk altına yapıştırılarak saatlerce ateşi ölçebiliyor. Çocukların vücut ısıları, aplikasyon sayesinde cep telefonlarından takip edilebiliyor. Ateş ölçer, ölçüm sırasında belirtilen eşiğe ulaştığında alarm veriyor.

Patent başvurusunda bulunulan projede, CE belgesi alınması ve Sağlık Bakanlığının onayının ardından gelecek yıl seri üretim hedefleniyor.

"Ateşi net, objektif ve devamlı ölçecek bir cihaza ihtiyaç var"

Dr. Görkem Astarcıoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıllık doktor olduğunu ve girişimcilik eğitimlerine katılarak hayalini gerçekleştirme yolunda adım attığını ifade etti.

Projenin hayata geçmesinin ardından daha çok çalışabilmek adına hastaneden ayrılıp özel muayenehane açtığını aktaran Astarcıoğlu, şöyle dedi:

"Çocuk doktoru olduğum için sürekli ebeveynlerle özellikle bebek ve çocukların ateş durumundan dolayı muhatap oluyorum. Ailelerin en büyük şikayetleri ateş nedeniyle evde oluşan endişe oluyor. Bu korku biraz panikle ailelerin birden fazla sağlık kuruluşuna gitmesine neden olabiliyor. Bu nedenle de kimi zaman doktora gidildiğinde bulguların biraz daha abartılı tarif edilmesine sebep olabiliyor. Bu da doktoru yanıltabiliyor. Dolayısıyla ateşi net, objektif ve devamlı ölçecek bir cihaza ihtiyaç var. Bir anne bebeği ateşlendiği zaman sabaha kadar başından ayrılmaz, yarım saatte bir gidip ateşini ölçmek ister. Ateş ölçme sırasında çocuk ayrıca aşırı huzursuz olur. Anne sabaha kadar uyuyamadığı için yorgun düşebilir. Yani ateşin takip edilme güçlüğü birden fazla soruna yol açıyor."

"500 saat boyunca çalışabiliyor"

Hem anne hem de çocuk doktoru olduğu için bunların hepsini toptan çözecek bir ürün ortaya koymak adına işe koyulduğunu aktaran Astarcıoğlu, şöyle dedi:

"Ürünün arkasındaki stickerı kaldırarak özellikle çocuklarda daha sağlıklı ölçüm için koltuk altına yapıştırılıyor. Aktive etme butonuna bastıktan sonra telefonda uygulamayı açıyoruz, bunun üzerinden de ateş ölçümü başlıyor. Alarm limitlerini belirleyerek sıcaklık artışı olduğu zaman çocuğu rahatsız etmemek adına alet üzerinden değil telefon üzerinden uyarı veriyor. Böylelikle ebeveynler bu ateşi takip edebiliyor.

Her hastalıkta 72 saat ateşin yüksek seyretmesi normal bir durum, o süre boyunca cihaz takılı olduğunda telefondaki uygulamada 72 saatlik bir grafik çıkıyor. Doktora gittiğinizde de bunu gösterebiliyorsunuz ya da o anda evden grafiği mesaj olarak gönderebiliyorsunuz. Bu oldukça pratik oluyor. İşiniz bittiğinde cihazı çıkarıp yeni sticker yerleştirip sonrasında kullanabiliyorsunuz. 500 saat boyunca çalışabiliyor."

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, cihazın sadece çocuk ve bebekler için değil yetişkinler için de uygun olduğunu dile getirerek, özellikle salgın döneminde uzaktan takip sayesinde sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırabildiğine dikkati çekti.

Kadın girişimci, şu anda 4 kişilik ekiple çalıştıklarını ancak seri üretime geçildiğinde daha çok kişiye istihdam oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, ürünü sonraki süreçte ihraç etmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan