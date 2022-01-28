Son dakika haberleri: Cinsel istismar suçundan tutuklanan uzman çavuş serbest bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Cinsel istismar suçundan tutuklanan uzman çavuş serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Cinsel istismar suçundan tutuklanan uzman çavuş serbest bırakıldı

Son dakika haberine göre Van'da 17 yaşındaki mağdureye cinsel istismar suçundan tutuklanan uzman çavuş serbest bırakıldı.

VAN (İHA) - Van'da 17 yaşındaki mağdureye cinsel istismar suçundan tutuklanan uzman çavuş serbest bırakıldı.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 27 Ocak tarihinde ilk celsesi görülen kamu davasında, 17 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı suçundan 23 Ekim 2021 tarihinde tutuklanan sanık Uzman Çavuş T.K. hakkında suç vasfının değişme ihtimali, mağdur ve tanık beyanları, delil durumu ve sair gerekçelerle oy çokluğu ile tahliye kararı verildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığının ise tahliye kararına itiraz ettiği belirtildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uzman Çavuş, Kamu, Ocak, Van, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title