Son dakika haberleri! Cinsel istimar iddiasına gözaltı
Son dakika haberleri: Samsun"da 16 yaşındaki kıza cinsel istimarda bulunduğu iddia edilen 22 yaşındaki genç polis tarafından gözaltına alındı.
21.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:18
Samsun"da 16 yaşındaki kıza cinsel istimarda bulunduğu iddia edilen 22 yaşındaki genç polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki kıza cinsel istimarda bulunduğu iddia edilen 22 yaşındaki E.G. şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan E.G. Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA