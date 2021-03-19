Çin'de turist taşıyan helikopterinin düşme anı kamerada: 3 ölü
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Çin'de turist taşıyan helikopterinin düşme anı kamerada: 3 ölü

19.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:23
Çin'de turist taşıyan helikopterinin düşme anı kamerada: 3 ölü

Çin'de 4 kişiyi taşıyan helikopteri denize çakıldı.

Çin'de 4 kişiyi taşıyan helikopteri denize çakıldı. Kazada, 3 kişinin hayatını kaybettiği, diğer kişinin ise kayıp olduğu duyuruldu.

Çin'in Fujian bölgesindeki Xiamen kentinde helikopter kazası meydana geldi. 4 turisti taşıyan helikopter denize çakıldı. Helikopterin denize düştüğü anlar kameraya yansıdı. Yerel medyanın Çinli yetkililere dayandırdığı haberinde kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer kişinin ise kayıp olduğunu aktardı. Kayıp kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, helikopterin düşüş nedenine ilişkin de inceleme başlatıldığı duyuruldu.


Çin'de turist taşıyan helikopterinin düşme anı kamerada: 3 ölü
Çin'de turist taşıyan helikopterinin düşme anı kamerada: 3 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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