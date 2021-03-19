Çin'de turist taşıyan helikopterinin düşme anı kamerada: 3 ölü

Çin'de 4 kişiyi taşıyan helikopteri denize çakıldı. Kazada, 3 kişinin hayatını kaybettiği, diğer kişinin ise kayıp olduğu duyuruldu.

Çin'in Fujian bölgesindeki Xiamen kentinde helikopter kazası meydana geldi. 4 turisti taşıyan helikopter denize çakıldı. Helikopterin denize düştüğü anlar kameraya yansıdı. Yerel medyanın Çinli yetkililere dayandırdığı haberinde kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer kişinin ise kayıp olduğunu aktardı. Kayıp kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, helikopterin düşüş nedenine ilişkin de inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı