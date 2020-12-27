Son dakika haberleri: Çin'de bıçaklı saldırı: 7 ölü, 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Çin'de bıçaklı saldırı: 7 ölü, 7 yaralı

27.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:32
Son dakika haberleri: Çin'de bıçaklı saldırı: 7 ölü, 7 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bıçaklı saldırıya uğrayan 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bıçaklı saldırıya uğrayan 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Kaiyuan kentindeki bir hamamın yakınında bir kişi, çevredekilere bıçakla saldırdı.

Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Saldırgan gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde haziran ayında bir anaokulunda güvenlik görevlisi, çoğunluğu öğrenci 39 kişiyi bıçakla yaralamıştı.

Ülkede son yıllarda okullarda veya kamuya açık alanlarda sık sık bu tür saldırılar yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Merve Dizdar Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Ersun Yanal Cüneyt Çakır
Tüm Haberler İşçi Deprem Elazığ İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Çin'de bıçaklı saldırı: 7 ölü, 7 yaralı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 11:34:50. #1.14#
title