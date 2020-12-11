Son dakika haberleri... Çiçek hemşire 20 günde, eşini, ağabeyini ve anne-babasını koronavirüsten kaybetti
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Son dakika haberleri... Çiçek hemşire 20 günde, eşini, ağabeyini ve anne-babasını koronavirüsten kaybetti

11.12.2020 11:46 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:49
Son dakika haberleri... Çiçek hemşire 20 günde, eşini, ağabeyini ve anne-babasını koronavirüsten kaybetti

Son dakika haberler: Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde görev yapan hemşire Çiçek Çalışkan, 20 gün içinde eşi ve ağabeyi ile anne-babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde görev yapan hemşire Çiçek Çalışkan, 20 gün içinde eşi ve ağabeyi ile anne-babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti. Kendisi de hastalığa yakalanan Çalışkan, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.

Ergani Devlet Hastanesi'nde görev yapan 3 çocuk annesi hemşire Çiçek Çalışkan'ın, Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olan eşi Zülküf Çalışkan, 4 Kasım günü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Çalışkan'ın eşinin ölümünden 4 gün sonra ise babası İskan Kaya, koronavirüsten yaşama veda etti. Eşi ve babasının yasını tutan hemşirenin, 20 Kasım günü Sermet Yalçın Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olan ağabeyi Muzaffer Kaya, koronavirüse yenik düştü.  23 Kasım günü de annesi Hava Kaya yakalandığı koronavirüsü atlatamadı.Sevdiklerini art arda toprağa veren hemşire Çiçek Çalışkan ise yakalandığı koronavirüsü gördüğü tedaviyle atlatıp, sağlığına kavuştu.


Son dakika haberleri... Çiçek hemşire 20 günde, eşini, ağabeyini ve anne-babasını koronavirüsten kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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