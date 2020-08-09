Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile görüştü Son dakika habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile görüştü. CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kaynak: AA