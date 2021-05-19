Cerablus'ta çifte patlama: 3 yaralı
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Cerablus'ta çifte patlama: 3 yaralı

Cerablus'ta çifte patlama: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde yaşanan çifte patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde yaşanan çifte patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde çifte patlama yaşandı. Patlamalarda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Patlamalar iki farlı araca yerleştirilen EYP'ler nedeni ile meydana gelirken, patlayıcıların terör örgütü PKK tarafından araçlara yerleştirildiği düşünülüyor.

(Mahmud Alhalbi/ İHA)

Cerablus'ta çifte patlama: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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