Son dakika haberleri: Cenazede koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Cenazede koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Cenazede koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bekir Bülbül, memleketi Trabzon'da katıldığı cenazede yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bekir Bülbül, memleketi Trabzon'da katıldığı cenazede yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bekir Bülbül, memleketi Trabzon'da bir cenazeye katıldı. Sakarya'ya döndükten sonra, cenazeye katılan bazı kişilerin test sonucunun pozitif çıkması ve bazı semptomlar göstermesi nedeniyle Bekir Bülbül de koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Bülbül, durumunun ağırlaşınca Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Entübe edilen Bülbül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.2 çocuk babası Bekir Bülbül'ün cenazesi memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

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