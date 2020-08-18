Son dakika haberleri! Çavuşoğlu, TİKA tarafından tadilatı gerçekleştirilen hastanenin teslim törenine katıldı Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezeula Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Montserrat ve Sağlık Bakanı Carlos Alvarad ile Venezeula'nın başkent Caracas'ta TİKA tarafından tadilatı gerçekleştirilen hastanenin teslim törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezeula Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Montserrat ve Sağlık Bakanı Carlos Alvarad ile Venezeula'nın başkent Caracas'ta TİKA tarafından tadilatı gerçekleştirilen hastanenin teslim törenine katıldı. Kaynak: AA